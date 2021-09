LECCE – Baroni: “Vittoria che ci dà convizione. Mettiamocela alle spalle e pensiamo al Cittadella”

Seconda vittoria in tre giorni per il Lecce che passa a Crotone per 3-0. Mister Marco Baroni si gode il double ma pensa già a Cittadella.

“Partita positiva, abbiamo interpretato bene la gara su un campo non facile. Il Crotone è forte e ambizioso, se non sei bravi a togliergli le fonti di gioco, ti mette in difficoltà. Anche se abbiamo avuto poco tempo, abbiamo preparato bene la gara. La squadra è andata in campo col piglio giusto, con aggressività, abbiamo tolto loro l’iniziativa. Complimenti ai ragazzi, ma non c’è tempo per gioire, mettiamoci alle spalle questa partita perché c’è una trasferta importante da preparare. Non avevo dubbi sulla prova dei miei. Anche contro l’Alessandria abbiamo fatto bene all’inizio, prima di complicarci la vita da soli. Ma quelle gare non si recuperano se non stai bene fisicamente. È una vittoria esterna importante ma non abbiamo fatto nulla, siamo una squadra giovane e di qualità, dobbiamo lavorare per crescere. A Benevento abbiamo messo in difficoltà forse il miglior organico del campionato. Dobbiamo prendere convinzione, non avere paura e giocare con coraggio. Questo risultato ci dà convinzione, ma nemmeno siamo ancora partiti. Recuperiamo e prepariamo la partita in un campo difficile e complicato contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre fatto benissimo con lo stesso sistema di gioco”.