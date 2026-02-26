LECCE – A Como per ricominciare a correre verso la salvezza: Di Francesco conta gli infortunati

Il Lecce ha svolto questa mattina la consueta seduta di allenamento presso il centro sportivo di Acaya, agli ordini dello staff tecnico. Ultima sessione di lavoro ordinario in vista del prossimo impegno di campionato, con il gruppo che ha continuato la preparazione in vista della trasferta di Como, in programma domani pomeriggio alle ore 15.

Sul fronte delle condizioni fisiche, mister Di Francesco ha dovuto fare i conti con alcune assenze e situazioni da monitorare con attenzione. Non era presente in campo Francesco Camarda, ancora alle prese con il recupero dall’operazione alla spalla a cui si è sottoposto lo scorso 28 gennaio: il giovane attaccante sta seguendo il suo percorso riabilitativo e i tempi del suo rientro in gruppo verranno valutati con la massima cautela dallo staff medico.

Tiene banco anche la situazione legata a Ylber Berisha, il centrocampista albanese che ha svolto soltanto lavoro personalizzato, separato dal resto del gruppo. La sua ultima presenza in campo risale addirittura al 12 dicembre 2025: un’assenza lunghissima che pesa inevitabilmente sulle scelte del tecnico, e per la quale si attende ancora una data certa di recupero.

L’ultima pessima notizia è arrivata in settimana con il grave infortunio di Gaspar, che è rimasto a riposo dopo aver riportato nella gara contro l’Inter un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del collaterale mediale e una lesione parziale del crociato posteriore. Un infortunio serio, che rischia concretamente di precludergli qualsiasi ulteriore partecipazione a questo campionato: la stagione del difensore potrebbe di fatto essere già terminata.

Situazione delicata anche per Gandelman, alle prese con una tendinopatia al ginocchio destro che lo ha tenuto lontano dal campo e che continuerà a farlo: il giocatore salterà almeno le prossime due partite, rendendo di fatto molto difficile il suo impiego nel breve periodo.

Il programma della vigilia prevede per domani mattina la seduta di rifinitura, che si terrà allo stadio Via del Mare a porte chiuse. Al termine della sessione, e dopo la conferenza stampa di mister Di Francesco, programmata per le 12.40, il gruppo squadra partirà alla volta di Como per affrontare sabato i padroni di casa in una sfida dal sapore opposto per le due squadre: i lariani inseguono un posto in Europa, mentre i giallorossi lottano con determinazione per conquistare una salvezza che questa settimana passa dal Sinigaglia ove il Lecce, in 14 incontri (due in Coppa Italia, gli altri divisi tra Serie A, B e C1), ha vinto solamente una volta, nel lontanissimo agosto 1982, primo turno di Coppa Italia, 0-1 con gol di Magistrelli e squadra allenata da Corso.