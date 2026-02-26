PROMOZIONE – Coppa Italia, la finale sarà Squinzano-Soccer Trani

Sarà Squinzano-Soccer Trani la finale di Coppa Italia Promozione pugliese 2025/26. Questo l’esito delle semifinali di ritorno giocate nel pomeriggio che hanno promosso le due squadre all’atto finale della manifestazione che si giocherà su gare di andata (19 marzo) e ritorno (2 aprile).

Il Soccer Trani, dopo aver vinto in casa per 2-0 il match d’andata, ha limitato i danni in quello di ritorno uscendo imbattuto da San Marco in Lamis. Due a due il punteggio finale con questa sequenza di reti: 4′ Becerri (T), 15′ Panelli (SM), 23′ Protino (SM), 49′ Turitto (T).

Nell’altra semifinale, lo Squinzano bissa la vittoria esterna per 2-1 sul campo dell’Ostuni, piegando i gialloblù anche nel match di ritorno per 2-0 con gol di Pignataro (57′) e Strambelli (70′).

Nei prossimi giorni sarà effettuato il sorteggio in Lega er stabilire chi giocherà in casa la prima partita.