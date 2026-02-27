TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22.02.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 22 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS: Ammenda di 50 euro; Paolo Primiceri (dir., fino al 31/03/26); Fausto Cherillo (all., fino al 31/03/26)
ATL. COPERTINO:
CALIMERA: Paolo Galiotta (1)
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE: Ammenda di 80 euro
S. GUAGNANO: Gabriele Pagano (1)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Sasha S. Migali (2)
V. COLLEPASSO:
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 22 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO: Joseph Nutricato (1)
LM SCORRANO: Giovanni Filippo (1); Nicolas Rausa (1)
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Michele Della Rocca (1)
Recupero giocato ieri: Salve-Palmariggi 2-2.
CLASSIFICA:
GC Muro 36
Palmariggi 35
V. Neviano 35
Atl. Salve 35
LM Scorrano 29
Cutrofiano Am 20
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Choriana 12
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3