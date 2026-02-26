KICKBOXING – L’Advantage Academy di Nardò è pronta per l’Interregionale Sud Italia di Vibo Valentia

Sarà l’Advantage Academy a rappresentare Nardò all’Interregionale Sud Italia di Kickboxing, in programma domenica prossima 1° marzo a Vibo Valentia, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario agonistico nazionale. Alla competizione prenderanno parte atleti provenienti da tutto il Sud Italia, pronti a confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico.

Il team neritino arriva all’evento forte dei risultati ottenuti nelle competizioni regionali Puglia/Basilicata, dove ha conquistato titoli e piazzamenti di prestigio. L’obiettivo è confermare quanto di buono già dimostrato, gareggiando nelle tre specialità da tatami: kicklight, lightcontact e pointfighting.

La trasferta calabrese rappresenta una tappa fondamentale nel percorso stagionale della squadra, già proiettata verso il prossimo impegno nazionale, il Criterium di Jesolo, per il quale gli atleti sono già qualificati.

Per la società non si tratta soltanto di una gara, ma di un’occasione per valorizzare il lavoro quotidiano svolto in palestra e portare in alto i colori della propria comunità. L’Interregionale del 1° marzo sarà così un banco di prova significativo in una stagione che si preannuncia intensa e ricca di ambizioni.