LECCE – Tutti i convocati giallorossi nelle rispettive nazionali

Sono undici, al momento, i tesserati dell’Us Lecce, tra prima squadra, Primavera e Under 18, che dovranno rispondere alle chiamare delle rispettive nazionali.

Marin Pongracic fa parte della lista dei pre-convocati della nazionale croata. Entro il 7 giugno, la lista poi diverrà definitiva.

Devi Metaj, attaccante della Primavera, è stato convocato dall’Under 20 albanese per la tournee amichevole che si disputerà in Arabia Saudita dal 25 giugno al 5 luglio.

Jimi Dos Reis Nikko (difensore dell’Under 18) è stato convocato dall’Under 19 della Svezia per le due amichevoli contro l’Ungheria (3 e 9 giugno).

Nikola Krstovic risponderà alla chiamata della nazionale del Montenegro per le due amichevoli contro Belgio (5 giugno) e Georgia (9 giugno).

Jason Vescan Kodor, attaccante della Primavera, sarà in nazionale Under 18 rumena per le due amichevoli contro la Bulgaria (8 e 10 giugno).

Medon Berisha e Ylber Ramadani fanno parte dei pre-convocati della nazionale albanese in vista degli Europei di Germania che si apriranno il prossimo 14 giugno. L’Albania, come noto, è nello stesso girone dell’Italia, insieme anche a Croazia e Spagna, e disputerà due amichevoli contro Liechtenstein (3 giugno) e Azerbaijan (7 giugno). Berisha era stato anche convocato dall’Under 21 per Montenegro-Albania (7 giugno), valida per i prossimi Europei di categoria, e per l’amichevole Albania-Liechtenstein (11 giugno).

Il portiere Jasper Samooja sarà a disposizione dell’Under 21 finlandese in occasione delle gare contro Estonia (6 giugno) e Lettonia o Lituania (9 giugno) valevoli per la Baltic Cup (Estonia, 3-10 giugno).

Patrick Dorgu è stato chiamato dalla nazionale Under 21 della Danimarca per l’amichevole in programma contro la Norvegia il 6 giugno.

Sebastian Esposito, difensore della Primavera e, nell’ultima parte di stagione, convocato anche in prima squadra, è stato convocato nell’Under 20 australiana per il Campo in Sudamerica che prevede le amichevoli contro Paraguay (5 giugno) e Cile (9 e 12 giugno).

Joan Gonzalez è stato convocato dalla Federazione calcistica catalana (non riconosciuta dalla Fifa) per l’amichevole oggi in programma contro Panama, in programma questa sera alle ore 19.