EVENTI – Bandiera blu alle marine di Nardò: ecco la “Festa del Mare” per la promozione degli sport acquatici

Per celebrare l’assegnazione della Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo, il Comune di Nardò organizza la Festa del Mare per promuovere gli sport acquatici e per coinvolgere le associazioni sportive locali che si dedicano a tali sport. L’evento è nato dall’incontro tra gli amministratori neritini, Antonio Tondo e Giulia Puglia, col presidente di Onda Viva Asd, Andrea Sciacca.

L’evento si terrà sabato prossimo, 1° giugno, a partire dalla mattinata. A Santa Maria al Bagno è in programma attività per adulti e bambini con simulatori di pesca, a cura di Over Fishing Salento, presso l’Acquario del Salento; e ancora: dimostrazione e introduzione al kayak con CKCS e al sup con Salento Sup, presso lo scalo di alaggio della spiaggia. A Santa Caterina ci si occuperà di vela presso il Circolo nautico La Vela, a cura di Onda Viva Asd, con dimostrazione di kayak mattina e pomeriggio e introduzione al suo presso La Lampara. A Sant’Isidoro, dalle 10 alle 13, deejay Lucio Rizzo in consolle, in programma introduzione al sup con Onda Viva Asd e Info point di Legambiente Neretum.

Info: 347-8836359.