EUROPEI – Rossi-Inguscio, fuori a testa alta: gli accoppiamenti e il calendario degli ottavi di finale

Fine corsa agli Europei 2020 per l’Ungheria di Marco Rossi e del suo vice, il salentino di Aradeo Cosimo Inguscio (in foto). Ma la formazione magiara lascia la manifestazione a testa altissima, dopo aver messo i brividi alla Germania, costretta a rimontare, per due volte, un gol di svantaggio. Il risultato finale di 2-2 promuove la Germania agli ottavi, come seconda del girone F, dietro la Francia e a pari punti col Portogallo (qualificato come una delle migliori terze). L’Ungheria, pertanto, torna a casa, ma lo fa con l’orgoglio di aver fallito, sì, la prima partita contro il Portogallo (persa 0-3), ma di essere riuscita, comunque, a fermare i Campioni del mondo della Francia (1-1) e, ieri sera, la stessa Germania, combattendo con onore e sino all’ultimo secondo di gioco.

Il quadro e il programma degli ottavi di finale:

sabato 26: ore 18 Galles-Danimarca, ore 21 Italia-Austria

domenica 27: ore 18 Olanda-Repubblica Ceca, ore 21 Belgio-Portogallo

lunedì 28: ore 18 Croazia-Spagna, ore 21 Francia-Svizzera

martedì 29: ore 18 Inghilterra-Germania, ore 21 Svezia-Ucraina