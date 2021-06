BASKET B/m – 23 giugno 2021, una data storica per la pallacanestro Nardò: è Serie A2!

23 giugno 2021: una data storica per il basket a Nardò, e non solo. Perché il successo ottenuto dalla Frata è un successo pesante per tutto lo sport salentino, ottenuto al termine di una lunghissima serie di finale playoff, contro un avversario che non ha mai alzato bandiera bianca, se non negli ultimi spiccioli di gara. Applausi a Roseto, ma è Nardò a festeggiare la storica promozione in A2, avendo vinto la “bella” per 72-60 dopo essere stata in svantaggio per oltre due terzi di gara.

Avvio fulminante degli abruzzesi che fanno capire subito di non essere scesi nel Salento per fare comparsa. Gli ospiti vanno sul +4 in chiusura di prima frazione, quando Nardò, poi, riesce a limare lo svantaggio a un solo punto. La tensione si fa sentire, soprattutto tra le file dei salentini, che hanno maggior pressione, essendo davanti al proprio pubblico. Il secondo quarto va peggio: Roseto si porta sul +7 con una bomba di Amoroso e chiude a +8 prima del riposo lungo.

La reazione del Nardò si fa attendere anche nel terzo quarto: gli ospiti toccano anche il +12 con un tiro da due di Nikolic e sembrano gestire bene l’incontro, con una difesa accorta e lasciando pochi tiri facili agli avversari. La Frata, però, stringe le maglie e comincia a essere più precisa, soprattutto sotto canestro e dalla lunetta. Al 30′, la squadra di Battistini riesce a chiudere sul -3, scaricando – adesso sì – la pressione sugli avversari. Il quarto quarto è un’altra storia: Una bomba di Enihe, al 32′, manda il Nardò finalmente in vantaggio, ma non è finita. Roseto risponde punto su punto, ma comincia a calare fisicamente. La Frata viaggia su un minimo vantaggio di tre punti sino ai cinque minuti finali, portandolo poi a cinque con un paio di tiri liberi di Dip. La squadra di Trullo non molla e resta incollata a distanza di un tiro da tre punti sino a meno di tre minuti dalla fine. Poi un tiro sbagliato di Ruggiero, un rimbalzo difensivo di Stella e un tiro da due di Dip, rimandano di nuovo il Nardò a +5. È una bolgia il Pala Andrea Pasca quando Burini infila un tiro da tre a due dalla fine, mandando il Nardò a +7. Roseto non si arrende, riduce lo svantaggio a -5, poi subisce un’altra bomba di Burini, ed è +8 a un minuto e mezzo dalla sirena. C’è solo da gestire, quindi, e il Nardò ci riesce benissimo, chiudendo la serranda alle incursioni avversarie e non concedendo più alcun punto agli avversari. Prima dell’apoteosi granata, ci sono due tiri liberi realizzati da Stella e un tiro da due di Burini. Poi la grande festa. Nardò è in A2! Gli faranno compagnia: Chiusi (vittoriosa su Agrigento), Piacenza (vittoriosa su Livorno), Fabriano (vittoriosa su Cividale).

—

IL TABELLINO

FRATA NARDÒ-LIOFILCHEM ROSETO 72-60

(15-16, 12-19, 19-14, 26-11)

NARDÒ: Dip 11, Coviello 12, Stella 13, Petrucci 2, Burini 20, Bartolozzi 2, Fontana 2, Enihe 7, Cepic ne, Bjelic 3, Tyrtyshnik ne, Cappelluti ne. Coach: Battistini.

ROSETO: Amoroso 18, Di Emidio 2, Pastore 6, Nikolic 18, Sebastianelli 4, Palmucci ne, Lucarelli 7, Ruggiero 5, Cocciaretto ne, Pedicone ne, Valentini ne. Coach: Trullo.