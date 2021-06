KARATE – Lezioni gratuite nonostante la pandemia: festa a sorpresa degli allievi per il loro maestro Barletti

Una festa a sorpresa per il loro maestro di karate. Un modo per ringraziarlo per la generosità e la disponibilità dimostrate ai suoi allievi durante la pandemia.

La bella storia arriva da Lecce. Ieri, presso il centro commerciale Lo Spazio, alcuni ragazzi hanno incontrato il loro maestro Vito Barletti, omaggiandolo con una targa che così recita: “Al Maestro Vito Barletti, modello di determinazione, disponibilità e profonda competenza. Non si nasce vincenti, lo si diventa!”.

Questo, come detto, per ringraziarlo per aver continuato a svolgere le sue lezioni ai suoi allievi, in modo gratuito, quando le palestre sono state chiuse per via delle restrizioni ministeriali anti-Covid. Le attività sportive si sono svolte negli spazi aperti nella città (piazzette comunali), nel rispetto dei protocolli anti-Covid e dei vari Dpcm. Gli allievi hanno voluto ringraziare il maestro Barletti che ha donato le proprie energie e il proprio tempo, con competenza, a favore della comunità, promuovendo i veri valori dello sport: altruismo, spirito di gruppo, condivisione, rispetto delle regole e aiuto reciproco.

“Attraverso la continuità dell’attività sportiva – sono le parole di un’allieva del maestro Barletti, visibilmente emozionato – i mesi alle prese col Covid sono risultati certamente meno duri, perché noi ragazzi abbiamo potuto socializzare, allenarci e mantenere un contatto con la realtà. Maestro Vito, siamo qui per dire un semplice grazie a te che per la comunità e per noi ragazzi hai fatto tanto”.