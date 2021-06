NARDÒ – La società comincia a muoversi in vista della prossima stagione

Comincia a mettere i primi tasselli l’Ac Nardò in vista della prossima stagione.

Nella giornata di ieri, la compagine del presidente Salvatore Donadei ha reso noto che “i main sponsor Barbetta Brb Holding e Gianel Shoes hanno confermato il proprio impegno, nel percorso di crescita societario, per la stagione sportiva 2021-22″.

E ancora: “Un ringraziamento speciale da parte della dirigenza della società ai due grandi gruppi industriali, rappresentati da imprenditori di grande e squisita sensibilità. L’Ac Nardò rafforzerà l’impegno nel solco del perfezionamento organizzativo, al servizio della storia e del blasone calcistico della maglia granata, passaggio necessario al conseguimento dei risultati sportivi”.

Ma non è tutto: “L’Ac Nardò avrà al fianco, oltre alle già citate, anche i brand Meltin’Pot e la confermata Next. In questi giorni, infine, la dirigenza incontrerà mister Danucci per valutare la definizione della guida tecnica e successivamente sarà presentata ai tifosi la nuova maglia. La stagione entra nel vivo. Forza rossi, avanti Nardò”.