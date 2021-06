EUROPEI – U21, già a casa l’Italia e la Danimarca di Hjulmand

Europei under 21 già finiti sia per Italia, sia per Danimarca. La nazionale azzurra è stata sconfitta, ieri sera, ai quarti di finale per 5-3 dal Portogallo, dopo i tempi supplementari (3-3 al 90′ con gol di Pobega, Scamacca e Cutrone; per il Portogallo, doppietta del monzese Dany Mota e gol di Ramos) .

Stessa sorte per la Danimarca di Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce è sceso in campo al minuto 89 di Danimarca-Germania, sul punteggio di 1-1. Nei tempi supplementari c’è stato un gol per parte e, col 2-2, si è andati ai rigori. Hjulmand ha trasformato il suo penalty, ma ciò non è stato sufficiente a passare il turno, giacché la Germania è stata più precisa, vincendo il match col risultato totale di 6-5.

(ph. M. Hjulmand, ©Coribello-SalentoSport)