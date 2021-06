SERIE D/H – I top e flop della 32ª giornata

Conclusasi la trentaduesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Loiodice (Cerignola): Dimostra di essere quel calciatore che tutti conoscevamo. Sigla una doppietta che fa sperare ancora i dauni nei playoff. Entrambe le reti sono due perle di pregevole fattura. Il fantasista regala sempre MAGIE.

Albadoro (Picerno): I lucani si rifanno sotto al Taranto. Gran parte del merito è suo e delle sue reti. Grazie alla sua doppietta, i melandrini archiviano la pratica Aversa e sperano nella prima posizione. PUNTA VERA

Prisco (Portici): Ormai è diventata una abitudine ritrovarlo in questa classifica. Il Portici si aggrappa alle sue reti per tentare la salvezza. Nel tre a zero con l’Altamura, due sono le marcature del centroavanti biancoazzurro. PUNTO DI RIFERIMENTO.

FLOP

De Giorgi (Nardò): La sua espulsione per doppia ammonizione compromette la partita dei granata, che, fino a quel momento, stavano tentando di acciuffare il pareggio. C’è da dire però che il provvedimento dell’arbitro è stato molto contestato. INCOLPEVOLE

Quacquarelli (Casarano): Un errore ingenuo, che compromette ancor di più la stagione dei rossoazzurri. Si fa espellere per doppia ammonizione e lascia uomini di Feola in inferiorità numerica. Poi arrivano le due reti dal Sorrento. Ora l’obbiettivo playoff appare abbastanza lontano. ERRORE DECISIVO

Altamura: I murgiani hanno deciso di tirare i remi in barca anzitempo. La sonora sconfitta di Portici è frutto di una buona stagione finita dopo il focolaio Covid nello spogliatoio biancorosso. Da quel momento, gli uomini di Monticciolo hanno collezionato tante brutte prestazioni. Arrivano a dieci consecutive le gare senza vittoria. SQUADRA IMPALPABILE