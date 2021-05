ECCELLENZA/B – Giambuzzi affianca Ancora, in due al comando della classifica marcatori dopo la 12ª

Con la doppietta realizzata al Maglie, l’esterno del Matino, Esteban Giambuzzi (foto Coribello-SalentoSport), affianca Cristiano Ancora (Martina) in vetta alla classifica marcatori del girone B di Eccellenza pugliese. Dietro di loro, Facecchia (Castellaneta) appaia Meneses (Otranto). Terza rete stagionale per Faliero (Massafra) e Pirretti (Racale). Nuovi ingressi in classifica: Massimiliano Pinto (Deghi), Appeso (Grottaglie), Cappilli (Deghi), Martinez (Ugento), Signore (Ugento), Gramegna (Castellaneta).

La classifica marcatori aggiornata dopo la dodicesima:

7 RETI: Ancora (Martina), Giambuzzi (Matino);

6 RETI: Meneses (DC Otranto), Facecchia (Castellaneta);

5 RETI: Medina (Gallipoli);

4 RETI: Cascio (DC Otranto), Tourè (1 Maglie, 3 DC Otranto), Sansò (Ugento), Negro (Maglie), Salguero (V. Matino);

3 RETI: Nicchiarelli (Racale), Ardino (Martina), Di Palma (Ugento), Delgado (Martina), Venza (Grottaglie), Manisi (Gallipoli), Cisternino (DC Otranto), Mariano (DC Otranto), Faliero (S. Massafra), Pirretti (Racale);

2 RETI: Beltrame (Sava), Margagliotti N. (V. Matino), D’Arcante (Sava), Pinto N. (S. Massafra), Notaristefano (Grottaglie), Vecchio (S. Massafra), Pasca (Maglie), Camporeale (Martina), Pignataro (Martina), Lopez (1 Racale, 1 Ugento), Procida (Deghi), Ranieri (S. Massafra), Rincon (Gallipoli), Facundo (V. Matino), Camara (S. Massafra), Fruci (Martina), Monteduro (Gallipoli), Romano (Deghi), D’Amicis (Grottaglie), Manganaro (Maglie), Amodio (S. Massafra), Tavey (Gallipoli), Maiolo (Ugento), Libertini (Deghi), Pinto M. (Deghi);

UNA RETE: Tardini (Ugento), Marzo (DC Otranto), Reinero (Maglie), Chavarria (Deghi), Zotti (S. Massafra), Molfetta (Sava), Portaccio (Racale), Blazevic (Martina), Fumarola (Grottaglie), Miale (Grottaglie), Mangialardi (Martina), Palmisano (Castellaneta), Fabiani (Ugento), Forbes (S. Massafra), Sindaco (Gallipoli), Regner (Ugento), De Luca (Sava), Tundo (V. Matino), Ruibal (V. Matino), Flordelmundo (V. Matino), Amaddio (Sava), Birtolo (Sava), Moretti (Maglie), Potenza (Gallipoli), Conte G. (V. Matino), Mosca (Maglie), Pentimone (Castellaneta), Gigante (Deghi), Gatto (S. Massafra), Cavalieri (V. Matino), Falco (DC Otranto), Santomasi (Gallipoli), Mummolo (Racale), Casalino (Racale), Citto (Gallipoli), Pinto A. (S. Massafra), Bongermino (Sava), Amatulli (Castellaneta), Nacci (DC Otranto), Piccinno (DC Otranto), Barrera (Martina), Appeso (Grottaglie), Cappilli (Deghi), Martinez (Ugento), Signore (Ugento), Gramegna (Castellaneta).