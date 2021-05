FEMMINILE – Lecce Women: doppio Capello, la pratica Catanzaro è archiviata. Esordio per Bisanti di Salve

Una doppietta di Serena Capello decide la gara tra il Lecce Women e il Catanzaro a favore delle salentine. Vittoria meritata per le ragazze allenate da Vera Indino, anche se il risultato, a conti fatti, sta anche abbastanza stretto. Gara a senso unico a Collepasso, nella quale, tra le giallorosse, è mancata freddezza e precisione negli ultimi sedici metri.

Ci ha messo molto del suo il portiere calabrese Zangari, ma anche la sfortuna (quattro pali per il Lecce).

Tra le note liete, c’è anche l’esordio di Miriam Bisanti, classe 2006, di Salve, entrata in campo nel finale. L’allenatrice Indino ha dato spazio anche a diverse ragazze del vivaio, come la neretina Alessandra Polo (2005, jolly difensivo), Aurora Maci di Campi (2005, in campo dal primo minuto), la tarantina Noemi De Punzio (2006, laterale difensiva), il portiere sardo Aurora Rizzon (2004).

“Era importante vincere e abbiamo centrato l’obiettivo – sottolinea Indino -. Certo, mi sarebbe piaciuto vedere una maggiore concretezza in zona gol perché, ancora una volta, abbiamo sbagliato tanto. Volevamo testare alcune ragazze del nostro settore giovanile e la risposta è stata soddisfacente. Ora ci concentreremo sulle ultime tre partite di campionato, in cui affronteremo tre grandi squadre della Serie C come res Women, Chieti e Trani”.

Domenica, trasferta nella Capitale per il big match con la Res e con la novità del pubblico sugli spalti.

—

IL TABELLINO

LECCE WOMEN-CROTONE 2-0

RETI: 18′ st e 48′ st Capello

LECCE WOMEN: Shore (40’ st Rizzon), Tomei, Felline, Polo (35′ st De Punzio), Costadura, Marsano, Bergamo (35′ st Maci), Guido, Cazzato, D’Amico, Capello (48′ st Bisanti). In panchina: Bocchieri, Tirabassi, Vitti, De Benedetto, Durante. Allenatrice: Indino.

CROTONE: Zangari, Cardamone, Torano, Chiellini, Cardone, Sacco, Vetere, Moscatello (91’Vrenna Giorgia), Vona, Fonciniti (70’ Rania), Lo Vecchio. In panchina: Serra, Calautti, Criseo, Stranieri, Vrenna Giada. Allenatrice: De Miglio

ARBITRO: Aloise di Lodi.

NOTE: gara a porte chiuse. Ammonite: D’Amico (L); Torano, Cardamone, Chiellini (C). Recupero: 3′ pt; 7′ st. Esordio in serie C di Miriam Bisanti (L), classe 2006.

—

RISULTATI: Formello-Chieti 0-1; Lecce Women-Crotone 2-0; Monreale-Sant’Egidio 0-0; Pescara-Res Women 1-1; Ternana-Palermo 0-1. Ha riposato: Apulia Trani.

CLASSIFICA: Palermo 46; Chieti* 38;, Res Roma* 36; Lecce Women* 32; Ternana 24; Apulia Trani* 20; Pescara* 19; Monreale* 17; Formello 16; Sant’Egidio* 15; Crotone 2. *: una gara in meno.

PROSSIMO TURNO (6 giugno – ore 15): Apulia Trani-Monreale; Chieti-Pescara; Crotone-Sant’Egidio; Res Women-Lecce Women; Ternana-Formello. Riposa: Palermo.