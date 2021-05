BASKET – Carrozzina, Treviso promosso in Serie A. Esperienza comunque positiva per la Lupiae Team Salento

Non ce l’ha fatta la Lupiae Team Salento a centrare il salto in Serie A. Al “Palaventura” è il Treviso a festeggiare la promozione nella massima categoria nazionale del campionato di basket in carrozzina, vincendo la finale a tre contro il team salentino e Giovani e Tenaci Roma.

Nel primo incontro, la compagine romana ha avuto la meglio sulla Lupiae per 59-55; nel secondo, il Treviso ha quasi doppiato Giovani e Tenaci, imponendosi per 68-37; nella terza, la Lupiae ha subito la netta sconfitta per mano della squadra veneta, vittoriosa per 84-51.

I playoff, comunque, per la squadra dei lupi salentini, è stato un bel banco di prova anche per fare esperienza, contro formazioni ben organizzate e dotate di un gran bel gioco.