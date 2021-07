TIM CUP – Turno preliminare, in campo quattro di B: il calendario della manifestazione

Il primo atto ufficiale della stagione calcistica 2021-22 si avrà il 7 e 8 agosto prossimi, con la disputa delle quattro partite del turno preliminare di Coppa Italia-Tim Cup.

Il calendario prevede i confronti tra Como e Catanzaro (sabato 7 alle 19), Ternana e Avellino (domenica 8 alle 18.30), Perugia e Sudtirol (domenica 8 alle 19) e tra Padova e Alessandria (domenica 8 alle 20.30).

Solo quattro, quindi, le squadre di Serie B impegnate da subito nella manifestazione: Como, Ternana, Perugia e Alessandria. Le altre entreranno in gioco dal primo turno (15 agosto). Il format prevede gare uniche sino ai quarti di finale (solo le semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno). Le otto teste di serie, poi, entreranno in gioco dagli ottavi in poi.

Questo il calendario: primo turno 15 agosto; secondo turno 15 dicembre; ottavi 19 gennaio; quarti 9 febbraio; semifinali 2 marzo e 20 aprile; finale 11 maggio.