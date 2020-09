TIM CUP – Ecco il tabellone di Lecce e Casarano

Nella giornata odierna è stato ultimato il tabellone riguardante la prossima edizione del Tim Cup 2020-2021. Il Lecce di mister Corini se la vederà con la vincente di Feralpi Salò-Pineto, mentre il Casarano farà visita al Carpi, con entrambe le gare previste per il prossimo 23 settembre, mentre i giallorossi entreranno in scena una settimana più tardi allo Stadio Via Del Mare. Mancosu e compagni, in caso di passaggio turno andranno poi ad affrontare il Torino di mister Giampaolo, mentre la vincente di Carpi- Casarano se la vedrà con il Pordenone. La Virtus Francavilla se la vedrà con il Catanzaro del grande ex Antonio Calabro.

Questo il tabellone completo del primo turno:

Pontedera-Arezzo

Carrarese-Ambrosiana

Catania-Nicolo Notaresco

Monopoli-Modena

Alessandria-Sambenedettese

Renate-Avellino

Novara-Gelbison Vallo della Lucania

Piacenza-Teramo

Livorno-Pro Patria

Padova-Breno

FeralpiSalò-Pineto

Ternana-Albinoleffe

Juve Stabia-Tritium

Bari-Trastevere

Carpi-Casarano

Potenza-Triestina

Sudtirol-Sassari

Catanzaro-Virtus Francavilla