COPPA ITALIA – A La Spezia un’occasione da non sciupare per gli aspiranti titolari del Lecce

Parte tra poche ore la due giorni di Coppa Italia (ora denominata Coppa Italia Frecciarossa) con la disputa dei sedicesimi di finale. Esordiscono 12 squadre di Serie A, mentre, dal turno precedente, si sono salvate solamente quattro squadre di Serie B (Ternana, Crotone, Cittadella e Lecce).

Per il Lecce di Marco Baroni, l’avversario sarà lo Spezia di Thiago Motta, ieri sera battuto per 2-0 all’Olimpico dalla Roma nel posticipo di campionato. Non è un gran periodo, per i liguri, reduci da quattro sconfitte e da un pareggio nelle ultime cinque e posizionati a ridosso della zona rossa della classifica. Sarà un’occasione, come preannunciato anche dal tecnico Baroni nel post-Pisa, per mettere in campo le seconde scelte che, per vari motivi, sino ad oggi hanno trovato poco spazio in campionato. E, allora, quale migliore occasione per testare possibili soluzioni alternative in vista dell”ultimo rush di campionato che, sino alla pausa, vedrà il Lecce impegnato nel confronto casalingo contro il Vicenza (lunedì ore 20.30), nella trasferta di Santo Stefano sul campo del Pordenone e nella gara casalinga contro la lanciatissima Cremonese, mercoledì 29 alle 20.30. Tre appuntamenti importantissimi, nei quali Baroni potrebbe ancora dover fare a meno di Massimo Coda, alle prese con i postumi dell’infortunio muscolare che gli è stato diagnosticato dopo Lecce-Reggina.

In sostanza: sarà un’occasione importantissima per testare Pablo Rodriguez come vice Coda, atteso che Marco Olivieri, sin qui, non ha entusiasmato nel ruolo di centroboa. Al netto degli infortunati Coda, Tuia e di Di Mariano e Strefezza, che, forse, saranno tenuti a riposo, ci sono tanti elementi della rosa che scalpitano. I meno utilizzati, sin qui, sono stati Vera (due presenze), Meccariello (otto), Bjarnason (una), Paganini (otto), Helgason (otto), Listkowski (otto), Bjorkengren (undici), Blin (dieci).

Sono otto i precedenti tra Spezia e Lecce giocati in terra ligure. Il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa che hanno vinto tre volte, contro le due dei giallorossi; tre i pareggi. L’ultimo confronto diretto risale al torneo di Serie B 2018-19, 1-1 con i gol di Ricci su rigore, per lo Spezia, e di Scavone per il Lecce. Arbitrerà Valerio Marini di Roma 1, fischietto della semifinale playoff Venezia-Lecce dello scorso anno (dati wlecce.it). Previsti supplementari e rigori in caso di parità. Chi passa, andrà a sfidare la Roma in trasferta (19 gennaio).

Il quadro dei sedicesimi:

mar. ore 15

Venezia-Ternana: Daniele Minelli di Varese (Massara-Severino; IV Chiffi; VAR Banti-Lo Cicero)

mar. ore 18

Udinese-Crotone: Matteo Gualtieri di Asti (Tolfo-Fontemurato; IV Giacomelli; VAR Nasca-Cecconi)

mar. ore 21

Genoa-Salernitana: Marco Serra di Torino (Moro-Gualtieri C.; IV Maggioni; VAR Di Paolo-Galetto)

mer. ore 15

H. Verona-Empoli: Federico Dionisi di L’Aquila (Valeriani-Bresmes; IV Colombo; VAR Irrati-Ranghetti)

mer. ore 18

Cagliari-Cittadella: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Meli-Mastrodonato; IV Ghersini; VAR Mazzoleni-Paganessi)

mer. ore 21

Fiorentina-Benevento: Luca Zufferli di Udine (Sechi-Ceccon; IV Fabbri; VAR Di Paolo-Di Iorio)

gio. ore 18

Spezia-Lecce: Valerio Marini di Roma 1 (Avalos-Cavallina; IV Marchetti; VAR Banti-Peretti)

gio ore 21

Sampdoria-Torino: Marco Piccinini di Forlì (Yoshikawa-Laudato; IV Prontera; VAR Mazzoleni-Tegoni)

(foto: P. Rodriguez, archivio Coribello/SalentoSport)