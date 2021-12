VOLLEY B/m – Leverano implacabile, ad Andria ricomincia la rincorsa alla vetta

Torna alla vittoria la BCC Volley Leverano che, in un colpo solo, cancella il ricordo della sconfitta interna con l’Allianz Galatone e riprende la rincorsa alla testa della classifica.

Contro la Florigel Andria coach Zecca manda in campo il sestetto composto da Laterza, Orefice, Serra, Scrimieri, Marzo, Conte con Barone nel ruolo di libero. Il turno in battuta di Serra crea il primo solco tra le due formazioni (5-9). I padroni di casa provano a restare aggrappati al set, ma la grinta dei gialloblù fa la differenza. E’ capitan Orefice a chiudere il parziale sul 18-25 con un delizioso pallonetto.

Secondo set molto più equilibrato tra le due formazioni, con il punteggio che pende ora da una parte, ora dall’altra, ma nei momenti decisivi la BCC Leverano dimostra di sapere come chiudere i conti, con classe, determinazione e quel pizzico di cattiveria necessario per non lasciare nulla di intentato, tanto dal punto di vista tecnico-tattico, quanto da quello psicologico. Dopo un salvataggio miracoloso di piede da parte di Marzo, Orefice guida la rimonta. Ed è proprio il turno al servizio di Marzo a mandare in grossissime difficoltà la ricezione della Florigel Andria. Tocca a lui con due ace (tre complessivi nel secondo set) mettere la freccia sul 12-14 ed è un suo attacco vincente a segnare il punto del 22-25.

Senza grande storia il terzo ed ultimo parziale: la BCC Leverano scappa sin da subito, a partire dal muro di Serra, poi col turno in servizio di Scrimieri. Si arriva in un battibaleno sul 4-13. Coach Zecca decide di dare spazio agli uomini della panchina, facendo entrare Miraglia, Savina e Negro. La sfida non si accende mai ed è l’errore al servizio di Andria a regalare alla BCC Leverano il 13-25 e i tre punti finali.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 9): Joivolley-Matervolley 3-0, Grottaglie-Energytime CB 3-1, Andria-Leverano 0-3, Area Brutia CS-Green Bari 0-3, Galatone-Molfetta 3-1, Taviano-Turi 1-3.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 23 – Joivolley 22 – Energytime CB 21 – Leverano 19 – Grottaglie e Turi 17 – Galatone 13 – Molfetta 10 – Matervolley 7 – Andria 6 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (18-19 dic.): Green Bari-Joivolley, Energytime CB-Galatone, Molfetta-grottaglie, Turi-Leverano, Matervolley-Area Brutia CS, Andria-Taviano.

(fonte: Alessio Quarta, US Volley Leverano)