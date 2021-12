VOLLEY B/m – Galatone si concede il bis: la vittoria col Molfetta è dedicata allo sfortunato Galia

Seconda vittoria di fila: dopo Leverano anche Molfetta cade ai piedi dell’Allianz Colazzo Galatone nella nona giornata di campionato di serie B di volley maschile.

I ragazzi di mister Tonino Cavalera nella gara interna di domenica ad Alezio conquistano tre punti battendo 3-1 l’Indeco Molfetta. I biancoverdi si portano così a 13 punti e al settimo posto nell’entusiasmante girone L del torneo. Se fino a ieri si pensava ad allontanarsi al più presto dalle zone basse della classifica, adesso c’è chi guarda in alto e punta a obiettivi più ambiziosi. Eppure il match non comincia nel migliore dei modi: il primo set infatti va al Molfetta (18-25) ma al rientro in campo inizia un’altra partita. L’Allianz Colazzo Galatone, in un palazzetto gremito e con la squadra decimata dagli infortuni, ci mette anima e cuore e ribalta il risultato vincendo gli altri tre set: 25-18, 25-19 e 26-24.

Si diceva, gli infortuni. Il Galatone è sceso in campo in piena emergenza contro una squadra, come ha ricordato l’opposto Giuseppe Scialò, che gioca un’ottima pallavolo. Sabato prossimo si è in programma la difficile trasferta di Campobasso, squadra che punta a vincere il campionato.

«Era importante ottenere questa vittoria – sono le parole del presidente Giuseppe Giuri a fine gara – per andare a Campobasso con questo morale e la testa libera. Godiamoci la vittoria e da martedì si ricomincia. Abbiamo dimostrato che possiamo sfidare chiunque».

Tornando alla gara contro il Molfetta, la bella vittoria è stata purtroppo macchiata dall’infortunio rimediato venerdì in allenamento dal palleggiatore Renato Galia, che sarà costretto a rimanere a lungo lontano dal campo. E proprio a Renato, atleta di Latina classe 2002 da quest’anno a Galatone, dirigenti, staff tecnico e compagni hanno dedicato la vittoria di ieri.

—

VOLLEY B/M GIRONE L

RISULTATI (giornata 9): Joivolley-Matervolley 3-0, Grottaglie-Energytime CB 3-1, Andria-Leverano 0-3, Area Brutia CS-Green Bari 0-3, Galatone-Molfetta 3-1, Taviano-Turi 1-3.

CLASSIFICA: M2G Green Bari 23 – Joivolley 22 – Energytime CB 21 – Leverano 19 – Grottaglie e Turi 17 – Galatone 13 – Molfetta 10 – Matervolley 7 – Andria 6 – Area Brutia CS 4 – Taviano 0.

PROSSIMO TURNO (18-19 dic.): Green Bari-Joivolley, Energytime CB-Galatone, Molfetta-Grottaglie, Turi-Leverano, Matervolley-Area Brutia CS, Andria-Taviano.

(fonte: Stefano Manca, US Volley Galatone)