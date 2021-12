CASARANO – Nominato il successore di Calabuig: Monticciolo sulla panchina rossazzurra

Alessandro Monticciolo rileva ufficialmente la panchina di Matias Calabuig. Sarà lui il nuovo allenatore del Casarano, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che oscilla pericolosamente nella zona rossa della classifica e che non vince da dieci turni. Lo ha comunicato, poco fa, il club rossazzurro che ha anche aggiunto la nomina del suo collaboratore, Cristian Manco, già alla guida del Casarano nelle scorse stagioni.

Monticciolo, toscano di Massa Marittima (Gr), classe 1976, da calciatore ha toccato anche la Serie B, oltre ad aver collezionato anche circa 300 presenze in Serie C, e, da allenatore, ha guidato il Giulianova, San Teodoro e Team Altamura in Serie D.