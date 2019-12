TERZA CATEGORIA/Maglie – Il Giudice sportivo della 6ª e la designazione per il recupero Presicce-Euro Sport

Dopo le partite della sesta giornata nel torneo di Terza Categoria, delegazione di Maglie, il Giudice sportivo ha squalifiacto, per un turno, i seguenti calciatori: Matteo Natali (Amici Giallorossi), Donato Filoni (Pol. Galatone) e Andrea D’Onofrio (Presicce ADR). Ammenda di 50 euro per il Presicce per minacce e offese al direttore di gara da parte di persona non in distinta ma riconducibile alla società.

Domani, intanto, si allinea il calendario con la prosecuzione del match tra Presicce e Euro Sport Academy, valido per la terza giornata e interrotto per pioggia al 22′ del primo tempo, sul punteggio di 0-0, lo scorso 24 novembre. Dirigerà la sfida il signor Alan Sanapo della sezione di Casarano. Fischio d’inizio alle ore 15.

Il campionato ritornerà domenica 5 gennaio con la settima giornata.

CLASSIFICA: Melpignano e Amici Giallorossi 14 – Rinascita Refugees e Euro Sport Academy 11 – Presicce ADR 9 – Melissano 8 – VS Torchiarolo 7 P. Galatone 3 – Virtus Morciano 2 – TAF Ceglie Messapica 1 – GC Specchia 0.

Hanno riposato: VS Torchiarolo, Pol. Galatone, TAF Ceglie Messapica, Rinascita Refugees, V. Morciano e Melissano.

Devono ancora riposare: Amici Giallorossi, Presicce ADR, Euro Sport Ac., Melpignano, GC Specchia.