LECCE – Ritorna il calendario di “Quando il calcio era bello” per dare una mano all’Africa

Ritorna l’iniziativa per beneficenza promossa dalla seguitissima pagina Facebook “Quando il calcio era bello”. Anche quest’anno, il ricavato del calendario 2020 ideato dai referenti Francesco Fedele e Andrea Polo e raffigurante alcune delle pagine più belle della storia dell’Us Lecce, sarà interamente devoluto all’associazione “We Africa to Red Earth” di Adriano Nuzzo, che si occupa della realizzazione di pozzi d’acqua in Burkina Faso, paese estremamente povero e disperatamente bisognoso d’infrastrutture primarie, come l’acqua.

Il calendario ha un costo di dieci euro e si può ritirare presso “Panetta Bistrot” a Lecce, in via Giusti 37. Per info sul calendario e sulle spedizioni, contattare la mail quandoilcalcioerabello@gmail.com.

Al calendario hanno contribuito le foto realizzate da Valentina Ferri e i tanti sponsor che hanno sposato la causa.