PESISTICA – Quanti onori per la Puglia agli Assoluti di Ostia. Imperio domina…

Bottino ricco di medaglie quello della spedizione pugliese alle finali dei Campionati italiano Assoluti di Pesistica, in programma a Ostia nello scorso weekend. Tre titoli italiani, 15 medaglie e diversi piazzamenti ai piedi del podio per gli atleti della nostra regione.

Sul gradino più alto del podio ci sono saliti la grottagliese Giulia Imperio dell’Esercito (49 kg), Giovanni Massaro dell’Hard Work Valenzano (+109 kg) e Gabriella Battaglia della Pesistica Capurso (87 kg); medaglia d’argento, invece, per Ermir Ganaj (61 kg) della Crossfire Bari. Tre le medaglie di bronzo per Giulia Franco della Body’s Training di Copertino (71 kg), che si conferma tra le grandi dopo il titolo europeo under 15; e ancora: non solo oro ma anche record italiano per Imperio che, con 79 kg nello strappo, stabilisce il nuovo primato nazionale, oltre a vincere anche l’argento nello slancio con 93 kg sollevati; vittoria larga per Massaro nella +109 kg; benissimo anche Gabriella Battaglia che chiude la sua gara nella 97 kg con un 78+99.Quarto posto per Rosita Giustino (Fitness Center Acquaviva) nella 64 kg, mentre chiude al quinto posto Antonio Trono (Pesistica Capurso) nella 89 kg.

Non hanno preso parte al torneo nazionale Giorgia Bordignon, Maria Grazia Alemanno e Jennifer Lombardo, in partenza con la nazionale per la competizione italiana in Qatar.