SERIE A – Una squadra arcigna come il suo condottiero: il Bologna di Mihajlović

Archiviato la pesante sconfitta di Brescia, domani il Lecce chiuderà il 2019 ospitando al Via del Mare il Bologna di Sinisa Mihajlović.

Una stagione quella degli emiliani che è stata certamente condizionata dalle vicende di salute che hanno colpito il tecnico serbo, che da grande guerriero ha comunque sempre cercato di stare vicino ai suoi ragazzi, senza far mancare qualche tirata d’orecchie, per alcune prestazioni al di sotto delle qualità; il Bologna infatti come ampiamente dimostrato nella passata annata sotto la gestione Mihajlović è certamente un compagine con buone qualità, con un organico costruito probabilmente per stazionare più nella parte sinistra della classifica che in quella destra. La qualità di Sansone e Orsolini, il sempreverde Palacio, oltre al carisma di un centrocampo che con Poli, Medel e Dzemaili può contare su una grande dose di quantità; forse però ciò che ha più penalizzato i rossoblù in questa prima parte è stata una tenuta difensiva non propriamente ermetica, oltre ad una lunga serie di infortuni che ha ampiamente condizionato il cammino di Palacio e compagni.

Nelle prime 16 uscite il Bologna ha collezionato 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, a conferma di un rendimento altalenante, dopo una partenza sprint che aveva portato in dote sette punti nelle prime tre gare; attualmente, eccezion fatta per il passo falso interno contro il Milan, gli emiliani sono reduci da due pesantissimi successi, contro Napoli e Atalanta, utili a rendere l’idea delle potenzialità del prossimo avversario dei giallorossi.

I precedenti al Via del Mare sorridono al Lecce, che in 20 confronti diretti ha avuto la meglio in 6 occasioni, 4 sono le vittorie emiliane, e ben 10 i pareggi. L’ultimo Lecce-Bologna risale alla stagione di Serie A 2011/12 e terminò 0-0. L’ultimo successo dei rossoblù è datato marzo 2011 e fu firmato da una rete di Ramirez, mentre per la più recente vittoria giallorossa bisogna risalire all’aprile 2007 in Serie B, 2-1 con reti giallorosse di Tiribocchi e Zanchetta e momentaneo pari ospite di Bellucci (dati wlecce.it).