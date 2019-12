LECCE – Liverani, con il Bologna gara fondamentale: “Dare tutto per vincere”. I convocati

Vigilia di campionato in casa Lecce. I giallorossi hanno svolto stamattina l’allenamento di rifinitura, al termine del quale il tecnico Fabio Liverani ha presentato il match con il Bologna in conferenza stampa.

Liverani ha parlato di rientri, disponibilità e avversario: “Mancosu rientra a far parte dei convocati e sono molto felice di questo. Bisogna considerare, però, che viene da una lunga inattività e bisogna vedere quanto è in grado di giocare. Domani al 99% giocheranno quelli che mi danno più certezze da un punto di vista fisico, perché dobbiamo fare una gara da Lecce a livello di intensità, corsa, entusiasmo e abnegazione. Falco? Non è ancora al top della forma. Voglio vedere una partita di grande cuore. Donati potrà essere una possibilità anche dall’inizio. La situazione che sta vivendo il Bologna ti dà e ti toglie qualcosa. Oggi hanno ripreso il loro cammino e stanno ritornando ad esprimere la loro qualità”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani (out Benzar, Dumancic, Meccariello, Imbula, Majer, Lapadula):

PORTIERI: Bleve, Gabriel, Vigorito

DIFENSORI: Calderoni, Dell’Orco, Lucioni, Donati, Riccardi, Rispoli, Rossettini, Vera

CENTROCAMPISTI: Mancosu, Petriccione, Shakhov, Tabanelli, Tachtsidis

ATTACCANTI: Dubickas, Falco, Farias, Babacar, La Mantia, Lo Faso