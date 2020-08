TERZA CATEGORIA – Nella Città Bella nasce l’Academy Gallipoli Calcio

Nasce una nuova società a Gallipoli e approda nel campionato di Terza Categoria. Si tratta dell’Asd Academy Gallipoli Calcio, “compagine nata dalla collaborazione di un gruppo di amici appassionati di calcio – si legge nella nota del club – che ha deciso di confrontarsi con una realtà federale un po’ più ambiziosa e competitiva rispetto al sempre stimolante e avvincente ambito amatoriale. Perciò, a partire dalla prossima stagione, si iscriverà al campionato di Terza Categoria, allo scopo di radunare i tanti calciatori gallipolini e dei paesi limitrofi che, in questi anni, hanno calcato i campi del circondario. Non ci saranno obiettivi importanti da perseguire, né spasmodica ricerca dei titoli sui giornali: a guidare la società e la squadra dovranno essere solamente una sana voglia di divertirsi e di fare le cose per bene, senza eccessi, riportando il calcio dilettantistico a quella che è la sua essenza originaria”.

E ancora: “Non ci saranno presidenti né primedonne (del resto questa idea sportiva non è nata certamente per alimentare ripicche nei confronti di qualcuno o ambizioni personali) ma un gruppo di uomini, legati da una forte e datata amicizia, che si daranno da fare tutti insieme”.

La società “ci tiene a sottolineare come le sue attività non andranno mai in contrasto con quelle del Gallipoli Football 1909, che resta l’unica squadra importante di riferimento per la Città Bella, piuttosto é intenzione della dirigenza instaurare un rapoprto di massima disponibilità e collaborazione coi vertici del sodalizio giallorosso, verso cui continuerà a esserci massimo sostegno anche e soprattutto a livello economico“.