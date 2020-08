PROMOZIONE – Maglie e Sava ufficializzano i pezzi da novanta. Già un ribaltone in casa Aradeo. Matino, ufficializzato un puntero

A poche settimane dall’inizio dall’inizio della nuova stagione agonistica, in casa United Sly Trani, arriva un clamoroso ribaltone, con il presidente Danilo Quarto, che, attraverso un post su Facebook, annuncia un inaspettato scenario. “In queste settimane – ha scritto Quarto – ho riflettuto molto, passando notti insonni, e dedicando come sempre tutto me stesso come mia consueta…