TERZA CATEGORIA/Maglie – Sei gli squalificati dopo la nona giornata: il Giudice sportivo

Sono sei i calciatori sanzionati dal Giudice sportivo competente per la Terza Categoria, delegazione di Maglie, dopo le partite della nona giornata d’andata giocate tra sabato 18 e domenica 19 gennaio scorsi.

Sono stati squalificati, tutti per una giornata, i calciatori: Ahmed Lamin Jarjue (Rinascita Refugees), Gianmarco Cancelli (Melpignano), Graziano Schito (Melpignano), Maurizio Baglivo (Presicce Ala di Riserva), Andrea D’Onofrio (Presicce Ala di Riserva) e Simone Gravante (Valesio Sport Torchiarolo).

Come per tutti i campionati dilettantistici regionali, ci sarà un cambio d’orario a partire dalle partite in programma domenica 26 gennaio, valide per la decima giornata. Il fischio d’inizio su tutti i campi, infatti, sarà dato alle ore 15 e non alle ore 14.30 come sino a domenica scorsa.

Il programma della decima giornata: Melissano-TAF Ceglie, GC Specchia-Euro Sport Academy, Pol. Galatone-Amici Giallorossi, Presicce Ala di Riserva-Valesio Sport Torchiarolo, Rinascita Refugees-Virtus Morciano. Turno di riposo per il Melpignano.