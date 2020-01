DILETTANTI – Prima Categoria/B, Seconda Categoria/C: i risultati dei recuperi e le nuove classifiche

Si giocavano oggi pomeriggio alcuni recuperi di campionato di partite rinviate o sospese qualche settimana fa per maltempo.

Nel girone B di Prima Categoria, il San Vito ha battuto per 2-0 il Don Bosco Manduria, match relativo alla 14esima giornata non giocato lo scorso 22 dicembre per pioggia; pareggio per 1-1 tra Tre Colli e Polimnia nel recupero della quindicesima giornata.

La nuova classifica del girone B:

V. Locorotondo 41

Arboris Belli 36

Talsano 34

Massafra 29

Polimnia 29

Noci Azzurri 2006 27

Ceglie 21

Lizzano 21

Atletico Martina 16

Rs Crispiano 15

San Giorgio 14

Db Manduria 14

Tre Colli 13

L. Erchie 9

S. Vito 7

Hanno riposato: Lizzano, Polimnia

Devono ancora riposare: Talsano, DB Manduria, S. Vito, Tre Colli, Arboris Belli, Atl. Martina, Massafra, L. Erchie, San Giorgio, RS Crispiano, Noci Azzurri 2006, Ceglie, V. Locorotondo.

NOTE: Polimnia un punto di penalizzazione; San Marzano escluso dal campionato il 14.11.2019.

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 18 – 3a rit.

(domenica 26 gennaio 2020, ore 15)

Arboris Belli-Atl. Martina

Noci Azzurri 2006-Ceglie

Tre Colli-DB Manduria

S. Giorgio-Lizzano

L. Erchie-Polimnia

Massafra-S. Vito

RS Crispiano-V. Locorotondo

RIPOSA: Talsano

Nel girone C di Seconda Categoria, il Real Ruffano ha battuto in trasferta il San Pietro Vernotico per 2-0, vittoria che gli vale il primato in solitaria nel girone; nell’altro match odierno, vittoria per 3-0 dell’Andrano sul campo del Surbo (si giocava solo il secondo tempo, partendo dallo 0-1). Entrambe le partite si riferivano al calendario della tredicesima giornata.

La nuova classifica del girone C:

Real Ruffano 33

Spartak Ruffano 30

Sd Parabita 29

Cursi 28

San Cassiano 27

Vernole 25

Real Neviano 21

Alessano 12

Andrano 11

Sg Surbo 11

Collepasso 9

Ap Specchia 9

Sp Vernotico 8

anno riposato: AP Specchia, Andrano.

Devono ancora riposare: San Cassiano, Real Ruffano, Spartak Ruffano, Real Neviano, Collepasso, SD Parabita, SP Vernotico, Vernole, SG Surbo, Alessano, Cursi.

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 16 – 3a rit.

(domenica 26 gennaio 2020, ore 15)

Collepasso-Alessano

Spartak Ruffano-AP Specchia

Cursi-Real Neviano

N. Andrano-Real Ruffano

SG Surbo-SD Parabita

SP Vernotico-Vernole

RIPOSA: San Cassiano