TERZA CATEGORIA/Maglie – Presicce ok nella prosecuzione: la nuova classifica dopo la 6ª giornata

Il Presicce Ala di Riserva batte per 3-1 l’Euro Sport Academy di Brindisi e sale al terzo posto della classifica del torneo di Terza Categoria Maglie. La gara si è giocata ieri dal 22′ del primo tempo in poi, essendo la prosecuzione della partita prevista nella terza giornata di campionato e poi sospesa per pioggia, sullo 0-0.

Alla luce del risultato di ieri, questa è la nuova classifica:

Melpignano 14

Amici Giallorossi 14

Presicce ADR 12

Rinascita Refugees 11

Euro Sport Academy 11

Melissano 8

VS Torchiarolo 7

P. Galatone 3

V. Morciano 2

TAF Ceglie Messapica 1

GC Specchia 0

Hanno riposato: VS Torchiarolo, P. Galatone, TAF Ceglie Messapica, Rinascita Refugees, V. Morciano, Melissano.

Devono ancora riposare: Amici Giallorossi, Presicce ADR, Euro Sport, Melpignano, GC Specchia.

PROSSIMO TURNO

7ª GIORNATA

(domenica 5 gennaio 2020, ore 14.30)

Melpignano-Rinascita Ref.

Presicce ADR.Melissano

TAF Ceglie Mes–GC Specchia

VS Torchiarolo-Pol. Galatone

V. Morciano-Euro Sport Ac.

RIPOSA: Amici Giallorossi