SECONDA CATEGORIA/C – Cade il Parabita, comanda il Cursi: i tabellini della 12ª giornata

Scivolone interno del Parabita che perde la leadership del girone C di Seconda Categoria dopo la dodicesima giornata d’andata. All’Heffort passa il San Cassiano con un rigore trasforato da Vedruccio. Guida il Cursi che cala un pokerissimo al Surbo, davanti al Real Ruffano, che ne segna anche lui cinque al Collepasso. Lo Spartak Ruffano ne infila quattro nella porta del Neviano e affianca il Parabita in terza piazza. Vittorie, infine, per Andrano su San Pietro Vernotico e Vernole su Specchia.

I tabellini della 12esima giornata

SD PARABITA-SAN CASSIANO 0-1

RETI: 9 pt rig. Vedruccio

SD PARABITA: Provenzano G., Gianfreda, Russo, Fattizzo (Stefanelli), Cataldi, D’Amore, Vinci F., Pedaci (Rizzello), Provenzano Ro. (De Pascali), Totaro, Toma (Mandorino). All. Turlizzi.

SAN CASSIANO: Monteduro, Galati (Cancelli), Filippi, Colombrino, De Giorgi, Leone, Siciliano, Licchetta, Vedruccio (Urso), Fiore (Negro), Leggio (Malorgio). All. De Giorgi.

ARBITRO: Calabrese di Lecce.

CURSI-SG SURBO 5-0

RETI: 18 pt Pellè, 25 pt e 40 pt Vadruccio De Vitis, 10 st D’Amelio, 38 st Cataldo

CURSI: Giannetta, Bafunno, Turi, Salentino (Toma), Gervasi, De Riccardis (Donno M.), Vadruccio De Vitis (Saracino), Cataldo, Donno U., Pellè (Mele), Saponaro (Monteforte). All. Carati.

SG SURBO: De Carlo, D’Amelio, Zonno, Miggiano, Pareo, Niang, Conte, Ingrosso (Alessano), D’Aversa, Erroi, Miccoli. All. Pareo.

ARBITRO: Pedone di Taranto.

ANDRANO-SP VERNOTICO 3-0

RETI: 18 st Accogli D., 29 st Turco, 38 st Surano

ANDRANO: Colluto, Zacheo, Rizzo, Accoto, Musarò, Accogli D., Cesarini, Piscopiello, Turco, Accogli S., Barbieri (Surano). All. Pantaleo.

SP VERNOTICO: Fiorentino, Pagliara, Mileto, Passiatore, Macchia, Miccoli, Finisguerra, Deperto, De Marco, Sardano, Cardia. All. Macchia.

ARBITRO: Evangelista di Lecce.

VERNOLE-AP SPECCHIA 4-3

RETI: 3′ pt Manco (S), 7 pt De Masi (S), 15 pt, 37 pt e 35 st Freuli (V), 25 pt Santoro S. aut. (S), 20 st Montinaro (V)

VERNOLE: Bortone, Camassa (Corvino), Santoro S. (Capasa), Fiorentino, Paladini, Romano, Riezzo (Santoro R.), Mohammed (Pascali), Montinaro, Freuli (Delle Site), Protopapa. All. Leopizzi.

AP SPECCHIA: Fusaro, Maisto (Vincenti), Cannabona, Sanapo M., Branca (Pizza), Piccinonno, Manco (Moscatello), Scupola (Ricchiuto), De Masi, De Filippis, Pantaleo. D. acc. T. Sanapo.

ARBITRO: Romano di Brindisi.

REAL RUFFANO-COLLEPASSO 5-2

RETI: 14 pt Muzzone (C), 25 pt Pappadà (R), 31 pt rig. Ciurlia (R), 20 st e 22 st Margarito (R), 25 st Riccardo (R), 45 st Molle (C)

REAL RUFFANO: Corina, Marra (Margarito), Remigi, Halim Ab., Riccio, Ciurlia, Halim Am., Riccardo (Raho), Rillo, Capasa (Gravante), Pappadà (Minonna). All. Tanisi.

COLLEPASSO: Costante, Schirosi (Pignatelli), Esposito (Fiamma), Imperiale, Spinola, Camara, Della Rocca (Salvati), Molle, Muzzone (Carrozza M.), Sciglliuzzo (Franco), Carrozza G. All. Leopizzi.

ARBITRO: Bleve di Casarano.

REAL NEVIANO-SPARTAK RUFFANO 1-4

RETI: 5 st Casciaro (SR), 18 st Pedone (SR), 26 st Casciaro (SR), 30 st Mastria (RN), 38 st Lazzari rig. (SR)

REAL NEVIANO: Dimo, Carachino (Cafaro), Cuppone, Napoli D. (Aluisi), Napoli S., Francone, Pinzi, Epifani, De Lorenzis, Mastria, Ramundo (Marotta). All. Greco.

SPARTAK RUFFANO: Spartano, Manco, Gravante (Errico), Russo, Casciaro (Lazzari), Meli (Leggio), Paiano, De Icco (Mestria), Pedone, Striano, Guglielmo (Carbone). All. Cresta.

ARBITRO: Leo di Lecce.