SERIE A – Lukaku e Joao Pedro accorciano le distanze. Seconda (vana) gioia per Farias e Babacar: la classifica marcatori

Il brasiliano non segnava dal 16 settembre (Torino-Lecce), il senegalese dal 20 ottobre (Milan-Lecce). Reti che, però, non sono state utili ad evitare l'ottava sconfitta per i giallorossi