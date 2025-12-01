TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 7ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 7
(30.11.2025 h 14.30)
Andrano Castiglione-Cutrofiano AM 0-4
AP Specchia-Palmariggi 2-3
Atl. Melpignano-V. Neviano 0-6
Atl. Salve-LM Scorrano 1-1
Choriana-GC Muro (21/12)
Riposa Sannicola
CLASSIFICA
Atl. Salve 19
V. Neviano 17
Palmariggi 14
LM Scorrano 13
GC Muro 10 (-1 gara)
Sannicola 6
AP Specchia 5
Cutrofiano AM 4
Choriana 4 (-1 gara)
Andrano Castiglione 4
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
(07.12.2025 h 14.30)
Cutrofiano AM-AP Specchia
GC Muro-Atl. Melpignano
LM Scorrano-Andrano Castiglione
Palmariggi-Sannicola
V. Neviano-Atl. Salve
Riposa Choriana