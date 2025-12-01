CASARANO – Brusca frenata, per il Potenza è tutto facile. Di Bari: “Campionato durissimo, serve continuità”

Le due vittorie consecutive contro Catania e Giugliano avevano probabilmente illuso il Casarano, che a Potenza torna bruscamente con i piedi per terra. Al “Viviani”, infatti, i rossoblù lucani dominano in lungo e in largo, infliggendo ai rossoazzurri una sconfitta netta e senza appello. La squadra di Vito Di Bari viene travolta dalla potenza fisica e dall’intensità della coppia Schimmenti-Selleri, autentici protagonisti del match.

Il Casarano parte anche bene, con lo spunto di Cajazzo per Perez, che però arriva in ritardo sul pallone. È solo un’illusione: la risposta del Potenza è immediata. Mazzeo scodella un pallone perfetto per Schimmenti, che serve a Ghisolfi il più facile dei tap-in: 1-0. I salentini provano a reagire, ma i ritmi altissimi imposti dai padroni di casa impediscono loro di costruire con continuità. Schimmenti sfiora subito il raddoppio, prima mandando alto da buona posizione e poi capitalizzando un errore di Maiello, ma Bacchin salva (14’). Il raddoppio, però, è solo rimandato: al 19’ Schimmenti sfonda a destra e mette in mezzo per Selleri, che non sbaglia. Casarano in grande affanno: Felippe prova a scuotere i suoi con una punizione al 22’ e un tiro pericoloso un minuto dopo, ma è ancora il Potenza a rendersi più incisivo. Al 26’ Bacchin para una rasoiata di Schimmenti; Mazzeo, poco dopo, impegna il portiere ospite. Il Casarano risponde con Logoluso e Chiricò, che al 32’ non trova la porta su invito di Di Dio. Al 34’ Perez costringe Cucchietti alla parata.

La ripresa non cambia spartito. Dopo qualche schermaglia, arriva il tris: ancora Schimmenti devastante a destra, ancora un cross perfetto per Selleri che stavolta segna di testa la sua doppietta personale. È il 3-0 che chiude virtualmente la partita. Cajazzo prova a riaprire il match (14’), ma Cucchietti è attento. Di Bari corre ai ripari inserendo Farrara, Millico e Zanaboni, ma ormai il destino del match è segnato. De Giorgio, dall’altra parte, può permettersi di far uscire i due protagonisti Schimmenti e Selleri, concedendo spazio a Petrungaro e Maisto. Nel finale poche emozioni: un tiro di Chiricò deviato, uno di Maiello parato e un tentativo velleitario di Adjapong. Il Casarano trova solo nel recupero il gol della bandiera: Riggio atterra Guastamacchia, il VAR conferma il rigore e Chiricò trasforma per il definitivo 3-1. Doppia cifra per il fantasista brindisino. Il triplice fischio sancisce la serata di gloria del Potenza, che ritrova morale e punti pesanti. Per il Casarano, invece, una brusca frenata: dopo aver volato alto, serve tornare rapidamente con i piedi per terra.

In sala stampa Vito Di Bari non cerca alibi: «Prendere gol dopo un minuto complica tutto. È stata una partita brutta e il Potenza ha meritato: ci è stato superiore sotto ogni aspetto». Sul cambio di modulo, il tecnico frena: «I sistemi di gioco contano fino a un certo punto. L’avevamo preparata in un certo modo, ma il gol immediato ha cambiato tutto». Ora l’obiettivo è ripartire subito: «Dobbiamo dimenticare in fretta questa gara. Il campionato è durissimo, serve continuità. Se non possiamo vincere, dobbiamo imparare almeno a pareggiare: è quello che oggi ancora ci manca». Sabato prossimo ore 14.30 gara casalinga contro il Latina.

IL TABELLINO

Potenza, stadio “A. Viviani”

domenica 30.11.2025, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 16

POTENZA-CASARANO 3-1

RETI: 2′ pt Ghisolfi (P), 19′ pt e 6′ st Selleri (P), 53′ st Chiricò rig. (C)

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella (18′ st Adjapong), Riggio, Camigliano, Rocchetti; Felippe (40′ st De Marco), Siatounis, Ghisolfi (40′ st Bachini); Mazzeo, Schimmenti (18′ st Petrungaro), Selleri (28′ st Maisto). All. De Giorgio.

CASARANO (3-5-2): Bacchin; Lulic, Guastamacchia, Gega (16′ st Barone); Gyamfi, Cajazzo (28′ st Millico), Maiello, Logoluso (16′ st Ferrara), Di Dio (1′ st Pinto); Chiricò, Perez (22′ st Zanaboni). All. Di Bari.

ARBITRO: Leorsini di Terni.

