TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 7ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 7
(30.11.2025 h 14.30)
Alixias-Salento Soccer Ac. 6-3
Atl. Copertino-Merine sospesa*
Club Salento Lecce-Calimera 1-2
Lizzanello-Seclì sospesa **
S. Guagnano-V. Collepasso 1-0
S. Veglie-Kick Off Academy 3-0
* = sull’1-2 al 35′ st (disordini)
**= sullo 0-0 al 37′ pt (infortunio arbitro)
CLASSIFICA
S. Veglie 19
Atl. Copertino 13 (-1 gara)
Alixias 12 (-1 gara)
Salento Soccer A. 11
Calimera 10 (-1 gara)
V. Collepasso 9
Kick Off A. 8
Seclì 7 (-2 gare)
Lizzanello 7 (-1 gara)
Merine 6 (-2 gare)
S. Guagnano 5
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
(07.12.2025 h 14.30)
Calimera-Alixias
Kick Off Ac.-Lizzanello
Merine-S. Guagnano
Salento Soccer A.-S. Veglie
Seclì-Atl. Copertino
V. Collepasso-Club Salento Lecce
Da completare: Alixias-Seclì (dal 33′ st, 3-0, 28/12), Merine-Calimera (dal 22′ st, 2-0, 28/12), Atl. Copertino-Merine (dal 35′ st, 1-2, ddd), Lizzanello-Seclì (dal 37′ pt, 0-0, ddd)