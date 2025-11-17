TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 5ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 5
(16.11.2025 h 14.30)
AP Specchia-GC Muro 0-0
Atl. Melpignano-LM Scorrano 1-3
Cutrofiano AM-Palmariggi 0-0
Choriana-Atl. Salve 0-2
Sannicola-V. Neviano 0-2
Riposa Andrano Castiglione
CLASSIFICA
Atl. Salve 15
V. Neviano 11
LM Scorrano 9
Palmariggi 8
GC Muro 7
Sannicola 6
AP Specchia 5
Andrano Castiglione 4
Choriana 4
Cutrofiano AM 1
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
(23.11.2025 h 14.30)
Atl. Salve-Atl. Melpignano
GC Muro-Sannicola
LM Scorrano-Cutrofiano AM
Palmariggi-Andrano Castiglione
V. Neviano-Choriana
Riposa AP Specchia