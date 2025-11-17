TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 5ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 5
(16.11.2025 h 14.30)
Alixias-Seclì sospesa
Club Salento Lecce-Kick Off Academy 2-2
Lizzanello-Merine 2-1
S. Guagnano-Salento Soccer A. 1-1
S. Veglie-Atl. Copertino 2-2
V. Collepasso-Calimera 1-3
CLASSIFICA
S. Veglie 13
Atl. Copertino 10
V. Collepasso 9
Kick Off A. 8
Salento Soccer A. 8
Seclì 7 (-1 gara)
Lizzanello 7
Alixias 6 (.1 gara)
Calimera 4 (-1 gara)
Merine 3 (-1 gara)
S. Guagnano 2
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 6
(23.11.2025 h 14.30)
Atl. Copertino-Lizzanello
Calimera-S. Guagnano
Kick Off Ac.-Alixias
Merine-V. Collepasso
Salento Soccer Ac.-Club Salento Lecce
Seclì-S. Veglie