NARDÒ-V. FRANCAVILLA – Show del Toro al “Giovanni Paolo II”, la Virtus affonda

Il Nardò fa la festa alla Virtus Francavilla firmando un’altra prova casalinga di grande concretezza offensiva e solidità difensiva. La Virtus, invece, fallisce quella che poteva essere la conferma dopo il primo successo dell’era Taurino contro l’Acerrana, senza riuscire a dare continuità alla vittoria precedente.

La gara si decide nel primo tempo, quando i granata piazzano un micidiale uno-due in sette minuti. Al 15’, Garnica sfonda sulla destra, brucia in velocità Ouedraogo e serve a D’Anna l’assist per l’1-0. Sorgente prova a rispondere con un diagonale insidioso, ma Galli blocca. Al 22’, ancora Garnica crea scompiglio: si conquista una punizione dal limite, Apsits respinge la conclusione di Gigliotti, Risolo rimette al centro e l’argentino sigla di testa il 2-0. La Virtus accusa il colpo e fatica a organizzare una reazione, mentre il Nardò controlla con attenzione.

In avvio di ripresa arriva il sigillo che archivia in anticipo la partita. Garnica ruba palla a Paladini, scappa sulla fascia e serve D’Anna, che colpisce il palo; Elia, ben appostato, ribadisce in rete il 3-0. Taurino prova a rinforzare l’attacco inserendo Diop, ma i biancoazzurri, pur generosi, non trovano mai varchi utili contro una difesa neretina impeccabile e pronta a ripartire. Nel finale Carretta centra il palo esterno, mentre De Luca si vede deviare in angolo un’occasione nata da un contropiede.

Per il Nardò è il terzo largo successo interno dopo Afragolese (3-0) e Acerrana (4-0) e il quarto risultato utile di fila, a conferma evidente della crescita della squadra. Il viceallenatore Giuseppe Donato sottolinea la forza del gruppo, capace di mantenere alta la concentrazione e sfruttare al meglio le qualità tecniche nonostante l’assenza di Sall. «Sapevamo che avrebbero puntato sugli esterni e abbiamo preparato la gara per limitarli e pressarli in alto. La squadra ha interpretato la partita in modo impeccabile» afferma.

Dall’altra parte, Taurino non nasconde l’amarezza. Secondo il tecnico, il match era rimasto equilibrato fino ai due episodi del primo tempo, sui quali la Virtus è mancata in reattività e attenzione. «Sui primi due gol potevamo intervenire meglio. Nel secondo tempo avevamo iniziato bene, ma il terzo gol è stato un altro regalo. Il Nardò è stato più esperto e lucido, mentre noi abbiamo ripetuto errori simili a quelli della gara di Nola» commenta il tecnico, visibilmente deluso.

Domenica prossima: Pompei-Nardò, Virtus Francavilla-Afragolese.

IL TABELLINO

Nardò stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 16.11.2025, ore 16

Serie D/H 2025/26, giornata 12

NARDÒ-VIRTUS FRANCAVILLA 3-0

RETI: 15′ pt D’Anna, 22′ pt Garnica, 3′ st Elia

NARDÒ (4-4-2): Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Addae (48′ st Margiotta), Risolo, Garnica (24′ st De Luca), Elia (43′ st Leone); Tursi, D’Anna (44′ st Gatto). All. Donato (De Sanzo squalificato).

VIRTUS FRANCAVILLA (4-2-3-1): Apsits Ferrante (31′ st Latagliata), Rizzo (8′ st Pinna), Paladini, Ouedraogo (31′ st Albano); Pitarresi, Bonavolontà; Battista, Sorgente (8′ st Diop), Carretta; Sosa. All. Taurino.

ARBITRO: Piciucco di Campobasso.

RISULTATI E CLASSIFICA