TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 18ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 18 – 7ª rit.
(01.03.2026 h 15)
Cutrofiano AM-Andrano Castiglione 1-0
Palmariggi-AP Specchia 4-1
V. Neviano-Atl, Melpignano 9-1
LM Scorrano-Atl. Salve 0-0
GC Muro-Choriana 4-1
Riposa Sannicola
CLASSIFICA
GC Muro 39
Palmariggi 38
V. Neviano 38
Atl. Salve 36
LM Scorrano 30
Cutrofiano AM 23
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Choriana 12
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 19 – 8ª rit.
(08.03.2026 h 15)
AP Specchia-Cutrofiano AM
Atl. Melpignano-GC Muro
Andrano Castiglione-LM Scorrano
Sannicola-Palmariggi
Atl. Salve-V. Neviano
Riposa Choriana
—
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.