TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 16ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 16 – 5ª rit.
(01.03.2026 h 15)
Seclì-Alixias 2-3
Kick Off-Club Salento 10-0
Merine-Lizzanello 2-2
Salento Soccer Ac.-S. Guagnano 2-2
Atl. Copertino-S. Veglie 2-3
Calimera-V. Collepasso 0-2
CLASSIFICA
S. Veglie 43
Kick Off A. 32
Alixias 31 (-1 gara)
Atl. Copertino 31
V. Collepasso 25
Merine 24 (-1 gara)
Seclì 24
Lizzanello 22 (-1 gara)
Salento Soccer A. 16
Calimera 11
S. Guagnano 9 (-1 gara)
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 17 – 6ª rit.
(15.03.2026 h 15)
Lizzanello-Atl. Copertino
S. Guagnano-Calimera
Alixias-Kick Off Ac.
V. Collepasso-Merine
Club Salento Lecce-Salento Soccer A.
S. Veglie-Seclì
Da recuperare: Lizzanello-S. Guagnano (08/03 h 11) e Merine-Alixias (ddd)
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.