SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno
SECONDA CATEGORIA/C – Risultati 20ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 21 – 6ª rit.
(08.03.2026 h 15)
VS Torchiarolo-Carosino
San Donaci-CD Poggiardo
Olympique Lecce-KP Gallipoli
CD Melissano-Pol. Martius
Monteiasi-Presicce Acquarica
Spongano-San Giorgio
Soleto-SG Surbo
Riposa Real Neviano
—
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Prima Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Prima Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata (non si disputano playout).
—
(in collaborazione con calciowebpuglia)