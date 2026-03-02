NARDÒ – Triplo D’Anna e cuore granata: Fidelis Andria travolta, i playoff sono nel mirino

Un Nardò formato “spettacolo” travolge la Fidelis Andria, trascinato da una prestazione monumentale del suo capitano, Simone D’Anna. Al “Giovanni Paolo II”, il match si sblocca alla mezz’ora: un’incertezza di Perina causa un penalty che D’Anna trasforma con freddezza. Passano solo tre minuti e il numero 11 raddoppia con un’azione personale superba, culminata in un destro fulminante dal limite.

La ripresa segue lo stesso spartito: al 25′, D’Anna cala il tris con una prodezza balistica che si insacca nell’angolino opposto, chiudendo virtualmente i conti. Solo nel finale il Nardò stacca la spina, permettendo all’Andria di accorciare con Cipolletta e l’ex Gatto per un 3-2 che non rispecchia però il dominio granata. Per i baresi è il quarto ko esterno di fila, un risultato che fa traballare nuovamente la panchina di Catalano.

Come riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia, il tecnico Fabio De Sanzo ha esaltato la prova dei suoi: «È stata una prova superlativa. C’è stata da parte di tutti grande concentrazione e voglia. Per novanta minuti è stata una partita perfetta, poi ci può stare quel calo che ci ha portato a subire due reti, anche se non dovrebbe capitare».

L’allenatore ha poi rivolto un elogio speciale al trascinatore di giornata: «Simone D’Anna ha vestito i panni dell’uomo squadra. Gli avevo chiesto di condurre il gruppo alla vittoria e così è stato. Ma voglio sottolineare la grande prova collettiva: siamo un avversario difficile per chiunque quando abbiamo voglia di correre e attaccare gli spazi. L’attaccamento alla maglia dei miei giocatori è una grande soddisfazione». Con questo successo, il Nardò rilancia con forza le proprie ambizioni in chiave playoff, confermandosi compagine cinica e spietata. Domenica prossima trasferta sul campo dell’Acerrana.

IL TABELLINO

Nardo, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 01.03.2026, ore 14.30

Serie D/H 2025/26, giornata 26

NARDÒ-F. ANDRIA 3-2

RETI: 30′ pt rig., 33′ pt e 25′ st D’Anna (N), 40′ st Cipolletta (FA), 49′ st Gatto (FA)

NARDÒ: Galli; Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni; Elia, Addae (30′ st De Luca), Risolo, Garnica (48′ st Agrimi); D’Anna (30′ st Tedesco), Sall. All. De Sanzo.

F. ANDRIA: Perina; Suplija (30′ st Cordova), Cipolletta, Ronchi; Allushaj, Barberini (20′ st Ciraci), Tagliarino, Casiello; Correnti (1′ st Giorgione), Taurino (1′ st Orlandi); Marquez (20′ st Gatto). All. Catalano.

ARBITRO: Leone di Avezzano.

