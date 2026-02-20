TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 15.02.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 15 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY: Lorenzo Toraldo (1);
LIZZANELLO: Alessandro Guido (1); Gianmarco Costantini (1)
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO: Davide Demicheli (1); Manuel Baglivo (1)
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 15 febbraio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA: Giuseppe Pulimeno (1)
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI: Ammenda di 150 euro
SANNICOLA: Ammenda di 150 euro; Cristian Pasanisi (1); Luigi Della Rocca (1)
V. NEVIANO: Alessandro Cucinelli (1)