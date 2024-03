TERZA CATEGORIA/Lecce – Il Giudice sportivo, gare del 03.03.2024 (stangata sullo Spongano)

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 3 marzo 2024 in Terza Categoria Lecce.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. CARMIANO MAGLIANO:

ATL. SALVE:

CALIMERA:

CASTRIGNANO DG: Gabriele Brunetta (1)

OLYMPIQUE S.: Vito A. Caiaffa (dir., fino al 30-04-23); Italo Garzia (4)

P. MARTIUS: Christian Saracino (1); Francesco Carpinelli (1); Marco De Santis (1)

P. SOGLIANO:

REAL SQUINZANO: Michael Ribezzi (1)

S. GUAGNANO: Ammenda di 30 euro

SALENTINA C.:

SANNICOLA:

SPONGANO: Due gare da giocare a porte chiuse e in campo neutro (lancio di oggetti in campo); ammenda di mille euro (lancio di oggetti in campo, accensione di petardi, fumogeni, cori offensivi verso le istituzioni calcistiche e il direttore di gara; inoltre, propri tesserati colpivano con veemenza la porta dello spogliatoio dell’arbitro); Fabio Rizzello (dir., fino al 14-03-24); Michele Sciolti (all, fino all’11-04-24); Salaheddine El Harchaoui (fino al 07-03-26, aggressione e minacce all’arbitro); Nicolò Pascali (6); Luigi Latino (5); Giacomo Spagnolo (1); Bakary Jarjou (1); Domenico Vadruccio De Vitis (1); Giuseppe Zacheo (1)

SUPERSANO:

V. CARMIANO: Matthias Cavallo (1)

Gara Salentina Calcio-Real Squinzano (3-1, del 25 febbraio): dichiarato inammissibile il reclamo del Real Squinzano per vizio formale ma l’omologazione resta sospesa per effettuare alcune verifiche sulla posizione del calciatore Kurti Yzeir della Salentina Calcio.