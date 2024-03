LECCE – Rafia: “Sto facendo vedere le mie capacità ma devo ancora dimostrare tanto”

Il centrocampista del Lecce, Hamza Rafia, è intervenuto sui canali della Radio di Lega Serie A parlando del suo passato e del suo presente.

“L’anno scorso giocavo in C a Pescara con Zeman, venivano a vederci tanti allenatori e tra questi c’era D’Aversa che ama il calcio e ama Pescara. Ci allenavano tutti i giorni anche in doppia seduta e deve aver notato qualcosa in me. Poi quando D’Aversa divenne allenatore del Lecce e ho saputo che mi stavano cercando, ho fatto due più due. La stagione? Come in tutte le cose ci sono alti e bassi, nei primi mesi il bilancio è stato positivo, sto facendo vedere le mie capacità ma devo dimostrare tanto. Non siamo mai stati in zona retrocessione e lavoriamo per restare fuori e per centrare il nostro obiettivo, rimanere in A. Stiamo imparando dai nostri errori, per molti di noi è la prima stagione in questo campionato ed è normale che ci sia l’adattamento. Diamo tutti per i nostri tifosi, ci tengo a sottolineare quanto siano forti, supportandoci ovunque andiamo”.