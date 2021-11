TERZA CATEGORIA/LECCE – Il Giudice sportivo della 5ª, il programma e gli arbitri della 6ª giornata

Il Giudice sportivo di Terza Categoria Lecce, dopo le gare della quinta giornata, ha deliberato di confermare il 4-1 (come miglior risultato rispetto alla vittoria per 3-0 a tavolino) ottenuto sul campo dal Tricase contro il Carmiano Magliano e, contestualmente, rilevato che, nella società ospite, c’erano in campo sette calciatore tesserati irregolarmente, ha squalificato, per due giornate, il capitano della squadra, Antonio Vergori, e ha comminato al Carmiano Magliano l’ammenda di 50 euro.

Squalificati, per tre giornate, anche Andrea Tarantino (Pol. Sogliano) e Fabio Antonio Liso (Virtus Morciano); per una giornata, Martino Riso (Corsano).

Questo il quadro delle gare della sesta giornata:

DELEGAZIONE LECCE (dom. ore 14.30): Carmiano Magliano-GC Muro (Pellegrino di Lecce), Castrignano DG-Tricase (Rizzo di Lecce), Corsano-G. Granata (Specchia di Casarano), Kale Polis Gallipoli-P. Sogliano (ore 19, Codazzo di Lecce), N. Neretina-Virtus Morciano (Sabato di Lecce), S. Guagnano-P. Bagnolo rinviata al 6 gennaio. Riposa Pro San Cataldo.

CLASSIFICA: Tricase 15 – P. Bagnolo 13 – GC Muro 11 – S. Guagnano 9 – Corsano 8 – KP Gallipoli 7 – P. Sogliano e Castrignano DG 6 – Pro San Cataldo Lecce e G. Granata 3 – Carmiano Magliano e N. Neretina 1 – V. Morciano 0.

S. Guagnano e G. Granata una gara in meno