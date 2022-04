TERZA CATEGORIA – Lecce, il Giudice sportivo della 20ª, risultati recuperi e il programma della 21ª

Queste le decisioni del Giudice sportivo di Terza Categoria Lecce dopo le partite della 20esima giornata (10 aprile).

CALCIATORI – Quattro giornate di squalifica per Fabio Mariano (N. Neretina); due giornate per Luca Sanasi (G. Granata); una giornata per Giuseppe Pulimeno (Castrignano DG), Sergio Starace (Pro San Cataldo), Gino Passaseo (KP Gallipoli), Gabriele Pagano (S. Guagnano).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 29 aprile per Antonio D’Amico (V. Morciano).

Risultati recuperi: KP Gallipoli-Bagnolo sospesa al 65′ sullo 0-1 per infortunio dell’arbitro, S. Guagnano-N. Neretina 3-1, Corsano-Tricase 0-1.

Il programma e gli arbitri della 21esima giornata (dom. ore 16.30): GC Muro-Polis Bagnolo (Reale di Lecce), KP Gallipoli-Pro San Cataldo Lecce (ore 20, Panico di Lecce), Pol. Sogliano-Corsano (a Collepasso, Colì di Lecce), Tricase-S. Guagnano (Moschettini di Lecce), Virtus Morciano-Castrignano DG (Mariano di Casarano), G. Granata-Carmiano Magliano (mar. ore 20 a Galatone, designazione non comunicata).

CLASSIFICA: Tricase 44; P. Bagnolo 39; KP Gallipoli 37; S. Guagnano 35; GC Muro 31; Castrignano DG 30; Corsano 20; P. Sogliano 19; Carmiano Magliano 17; Pro San Cataldo 12; G. Granata 11; N. Neretina 10; V. Morciano 9.

Da recuperare: Carmiano Magliano-S. Guagnano, (ddd) KP Gallipoli-Bagnolo (dal 20′ st, 0-1), (27/04) N. Neretina-Corsano, (15/05) S. Guagnano-P. Bagnolo, Corsano-Carmiano Magliano, Pro San Cataldo-GC Muro, Tricase-Castrignano DG; (ddd) Bagnolo-Tricase.