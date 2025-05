TERZA CATEGORIA/LECCE– Risultati 25ª giornata, classifica e prossimo turno

TERZA CATEGORIA/LECCE 2024/25

GIORNATA 25 – 12ª rit.

(04.05.2025 h 16.30)

P. Martius-A.P. Specchia 5-2

Atl. Salve-Castrignano D.G. 2-0

Olympique S.-C.D. Melissano 0-3

Calimera-Club Salento Lecce 1-1

Lizzanello-Sannicola 2-1

S. Guagnano-Seclì 4-1

Andrano Castiglione-V. Collepasso 5-2

CLASSIFICA

C.D. Melissano 61

Pol. Martius 52

Atl. Salve 46

Castrignano D.G. 43

Lizznello 42

S. Guagnano 34

V. Collepasso 33

Seclì 29

Olympique S. 28

Andrano Castiglione 27

AP Specchia 25

Sannicola 24

Club Salento Lecce 23

Calimera 18

Melissano promosso in Seconda Categoria

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 26 – 13ª rit. – ULTIMA

(04.05.2025 h 16.30)

Seclì-Andrano Castiglione

Club Salento Lecce-Atl. Salve

V. Collepasso-Calimera

AP Specchia-Lizzanello

Sannicola-Olympique S.

Castrignano D.G.-Pol. Martius

C.D. Melissano-S. Guagnano

—

Regolamento: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff sarà in prima posizione nella classifica per eventuali ripescaggi.